Yenişehir Belediyesi de muhtarlara destek verdi; aylık 350 TL
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Yenişehir Belediyesi de muhtarlara destek verdi; aylık 350 TL

05.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:43
Yenişehir Belediyesi de muhtarlara destek verdi; aylık 350 TL

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ilçede bulunan 32 mahalle muhtarlığına, ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için her ay 350 TL ayni yardımda bulunacak.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ilçede bulunan 32 mahalle muhtarlığına, ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için her ay 350 TL ayni yardımda bulunacak.

Yenişehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleriyle yapılan toplantı bir önceki birleşim tutanaklarının özetinin okunmasıyla başladı. Mecliste 15 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 9 madde oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

Muhtarlıklara aylık 350 TL yardım

Muhtarlara yapılacak desteği içeren komisyon raporu Yenişehir Belediye Meclisinin 2020 yılı Ekim Ayı Birinci Birleşiminde görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Özyiğit, daha önce muhtarlarla yaptığı görüşmelerde muhtarlardan gelen talep doğrultusunda destek olacakları sözünü vermişti.

Muhtarlıklara verilecek destek ile vatandaşların daha iyi hizmet alacaklarını ifade eden Özyiğit, "Muhtarlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yaptıkları çalışmalar esnasında elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon faturası ve kırtasiye malzemeleri gibi giderleri oluyor. Çalışmalarında bir sürü ekstra masrafları oluyor. Dolaysıyla muhtarlarımıza söz verdiğimiz gibi destek olmak konusunda bir çalışma yaptık. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Yardım ve Hizmetler Komisyonlarımız değerlendirdi. Komisyonda aylık 350 TL'ye kadar bir ayni yardımın yapılması kararlaştırıldı. Fatura ibrazı ile kendilerine aylık olarak bu tutarı takdim edeceğiz. Bu çalışmayla hemşehrilerimiz de muhtarlıklarımızdan daha iyi bir hizmet alacak" dedi. - MERSİN

Yenişehir Belediyesi de muhtarlara destek verdi; aylık 350 TL
Yenişehir Belediyesi de muhtarlara destek verdi; aylık 350 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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