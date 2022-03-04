Yenişehir Belediyesi "Dayanışma Köprüsü" ile vatandaşların yanında

Yardımsever vatandaşların kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyasını evlerinden alan Yenişehir Belediyesi ekipleri, bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal çalışmalarının yanı sıra yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında da köprü olmaya devam ediyor.Yenişehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda başlattığı Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile vatandaşların kullanılabilir durumdaki ev eşyaları teslim alınarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yenişehir Belediyesinin uygulamasından kısa sürede 249 hane yararlandı.

Evlerinde kullanmaktan vazgeçtiği kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası gibi her türlü ev eşyasını ihtiyaç duyanlara ulaştırmak isteyen vatandaşlar 444 33 54 numaralı telefondan Yenişehir Halk Masası'na başvuruyor. Belediye ekipleri de kullanılabilir durumda olan eşyaları vatandaşların evlerinden alıyor ve titiz bir temizlikten geçiriyor. Yenişehir Halk Masası üzerinden yardım talebi oluşturan vatandaşların evinde inceleme yapan Sosyal Hizmet Ekipleri de ihtiyaç duyulan eşyaları belirliyor ve o eşyalar belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Yenişehir Belediyesinin çalışması sayesinde yardımsever vatandaşlar hem bağışların en doğru kişiye ulaştığından emin oluyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Başkan Özyiğit, "Yenişehir Dayanışma Köprüsü uygulamamızla birçok ailemizin evindeki eksiklikleri giderdik."

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Halkımız ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçiyor. Dayanışmanın öneminin farkındayız. Yardımsever Yenişehir halkı her zaman olduğu gibi çok büyük bir duyarlılıkla davranıyor. Yenişehir Dayanışma Köprüsü uygulamamızla birçok ailemizin evindeki eksiklikleri giderdik. Eşyalarını bağışlayan Yenişehir halkına tüm dar gelirli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Birlikte olmaya devam edeceğiz ve en zor günleri dayanışmayla aşacağız." dedi.

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