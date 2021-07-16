Yenişehir Belediyesi Çelikevler Mahallesindeki alt yapı sorunu gidermek için çalışma başlattı
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Yenişehir Belediyesi Çelikevler Mahallesindeki alt yapı sorunu gidermek için çalışma başlattı

Yenişehir Belediyesi Çelikevler Mahallesindeki alt yapı sorunu gidermek için çalışma başlattı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Çelikevler Mahallesinde yıllardır çözülemeyen alt yapı sorununu ortadan kaldırmak için hazırlanan projeyi hayata geçiriyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Çelikevler Mahallesinde yıllardır çözülemeyen alt yapı sorununu ortadan kaldırmak için hazırlanan projeyi hayata geçiriyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Çelikevler Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahallede alt yapı hizmetinin sorunsuz verilebilmesi için 13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi ile 4 bin 933 metre içme suyu şebeke hattının yapımına başlandı.

Beşikci, "Projemiz ile su ve kanalizasyon sorunu ortadan kalkacak. Mahalle sakinlerimiz hizmetin en iyisine layık. İnşallah projemizde asfalt ve parke çalışmalarımızı da çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi de vatandaşların isteği doğrultusunda en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

Çelikevler Mahallesi muhtarı Mehmet Kaya iser bugün adeta çifte bayram yaşadıklarını dile getirerek, kendilerine bu sevinci yaşatan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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