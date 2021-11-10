Yenişehir Belediyesi Ata'yı andı

Yenişehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle belediye ana hizmet binası önünde anma tören düzenledi.Belediye çalışanlarının katıldığı törende saatler 09.05'i gösterdiği anda siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Öte yandan Yenişehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bugün 50. Yıl Mahallesi 15. Cadde üzerinde bulunan Yenişehir Belediyesi Kros Parkuru'nda,3. Ata'yı Anma Kros Yarışmaları'nı düzenleyecek. Saat 15.00'te başlayacak yarışmalara farklı kategorilerde yüzlerce genç katılacak. Ayrıca Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bugün saat 20.00'de "Seni Anlatabilmek" adlı tiyatro oyunu da sahnelenecek.

Atayı Anma Mersin Yelken Yarışları ise 14 Kasım Pazar günü 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Mersin Marina AVM'de gerçekleşecek.

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