Yenişehir Belediyesi Aşevinde vatandaşlara aşure ikram edildi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, her gün yüzlerce vatandaşa sıcak yemek imkanı sunulan aşevinde, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, her gün yüzlerce vatandaşa sıcak yemek imkanı sunulan aşevinde, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin'in dua okuduğu aşure dağıtımına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katıldı. Aşure duası öncesinde konuşan Sevin, aşurenin sadece Alevi Bektaşi inancı olmadığını Orta Asya'dan Mezopotamya'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a kadar uzanan coğrafyada yaşayan bütün halkların ortak etkinliği olduğunu söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise aşure etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Yenişehir Belediyesi Aşevi 20 yılı aşkın süredir ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet sunduğumuz bir yer. Pandemi döneminde özellikle evinden çıkamayan belirli bir yaşın üstünde vatandaşlarımızın evlerine kadar hizmeti götürdük. 200'e yakın vatandaşımıza bu hizmeti sağladık. Dayanışmamız devam edecek. Birlik beraberliğimiz daim olsun, lokmamız, aşuremiz kabul olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı