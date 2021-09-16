Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'ikinci baharlarını' yaşatıyor - Haberler
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Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'ikinci baharlarını' yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'ikinci baharlarını' yaşatıyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi yeni tip korona virüs salgınında uygulanan kısıtlamalardan olumsuz etkilenen 65 yaş ve üstü vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla kendilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi yeni tip korona virüs salgınında uygulanan kısıtlamalardan olumsuz etkilenen 65 yaş ve üstü vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla kendilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kültürel geziler kapsamında ilçede bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanesindeki 65 yaş ve üstü vatandaşları Mardin'e gezi programı düzenleyerek tarihi mekanları gezdirdi. Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesinin 65 yaş üstü vatandaşların yalnız olmadıklarını kendilerine hissettirmek amacıyla birçok faaliyetinin bulunduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde yaşlı bireyler için bir ev ortamı oluşturulduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, "Burada 65 yaş üstü vatandaşlarımıza psiko-sosyal destek sağlanırken, gündelik ilaçları, şeker ve tansiyon takiplerinin yapılması için imkan sağlanmıştır. Korona virüs salgınında uygulanan kısıtlamalardan olumsuz etkilenen bu vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından Mardin turu düzenlenmiştir. Mardin'in tarihi ve kültürel dokusu ile kendilerini buluşturarak, eski Mardin, Sultan Şeyhmus Türbesi ve Kayseriye Çarşısı gibi tarihi ve dini öneme sahip yerleri gezip, görmüşlerdir. Burada amacımız yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını kendilerine göstermek, hayata daha farklı bakmalarını sağlamayı amaçlamaktır. Çünkü yaşlı sayımızın azalması kültürümüzün ve tarihimizin de bir nebze kaybolmasına neden oluyor. Bu nedenle onları her daim gözetip, bizler için değerli olduklarını unutmamalıyız" dedi. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'ikinci baharlarını' yaşatıyor

Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'ikinci baharlarını' yaşatıyor

Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'ikinci baharlarını' yaşatıyor

Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'ikinci baharlarını' yaşatıyor

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Haber: Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'ikinci baharlarını' yaşatıyor - Haberler
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