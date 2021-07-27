Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı
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Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı

Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi vatandaşların ve belediye personellerinin sağlıklı, hijyenik ve aynı zamanda uygun fiyata yemek yiyebilmeleri için hazırladığı Yeni Cafe& Restoranı hizmete açtı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi vatandaşların ve belediye personellerinin sağlıklı, hijyenik ve aynı zamanda uygun fiyata yemek yiyebilmeleri için hazırladığı Yeni Cafe& Restoranı hizmete açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce Ata Tenis Kulübünde Yeni Cafe Ata ve Özgecan Gençlik Merkezinde açılan Yeni Cafe Özgecan'ın ardından Yeni Cafe&Restoran da hizmete girdi. Yenişehir Belediyesi ana hizmet binasının güneyinde bulunan Kaya Mutlu Parkı içerisinde daha önce Yenişehir Kent Konseyi'nin kullandığı bina restore edilerek modern hale getirildi. Hizmete giren Yeni Cafe&Restoran Yenişehir halkının ve belediye personellerinin sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyata yemek yiyebilecekleri, oturup dinelebilecekleri bir mekan haline geldi.

Öğlen yemeği saatlerinde uygun fiyata üç çeşit yemek hizmeti veren Yeni Cafe& Restoran akşamları da ızgara çeşitleriyle hizmet verecek. Cafenin önünde bulunan büyük meydan ise nikah, nişan, doğum günü gibi organizasyonlar ve konser alanı olarak değerlendirilecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de restore edilerek hizmete giren Yeni Cafe& Restoran'da yemek yedi ve çalışanlarla sohbet etti. - MERSİN

Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı
Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı
Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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