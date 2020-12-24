Yenişafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yenişafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Kategorilerde yer alan birbirinden değerli birçok fotoğraf olduğunu söyleyen Çelik, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haber kategorisinde 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' fotoğrafını seçtim. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Neredeyse bir asırlık bir fotoğraf. Seçtiğim ikinci fotoğrafta ise fotoğrafın güzelliği kadar habercilik başarısı da var. Yaşam kategorisindeki 3 fotoğraf arasında kalmıştım. Suriyeli Muhammed'in yer aldığı kare iyi bir fotoğraf olmasının yanında güzel bir de insan hikayesi barındırıyor. O yüzden bu fotoğrafa oy verdim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara