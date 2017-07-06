Yenipazarlı Üreticiler Susuz Kaldı

AYDIN'ın Yenipazar İlçesi'ndeki üreticiler bu yıl turizme açılan Kemer Barajı'ndaki Arapapıştı Kanyonu'nda su düzeyinin azalmaması için barajdan az su salındığını öne sürerek ürünlerin susuzluktan kuruduğunu söyledi.



Yenipazar'a bağlı Hamzabali, Alanlı, Gödülenli ile Kırlar Mahallesi'ndeki yüzlerce çiftçi, arazilerini sulamak için sıraya girip günlerce bekliyor. Yaklaşık 20 bin dönüm arazinin susuz kaldığını öne süren üreticiler, Kemer Barajı'ndan yeterli su salınmadığından yakındı. Traktörle kanallardan su çekerek ürünlerini sulayan Yenipazarlı üreticiler maliyetlerin ikiye katlandığını ve ürünlerin kurumaya başladığını söyledi.



"SULAR YETERSİZ SALINIYOR"



Bozdoğan Kemer Barajı'ndaki Arapapıştı Kanyonu'nun yaklaşık 3 ay önce Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli ve yabancı turizme açılması üzerine barajdan yeteri kadar su salınmadığını savunan Alanlı Mahalle Muhtarı Metin Şahin, şöyle dedi:



"Barajdan su çok az salınıyor. Bu nedenle arazileri sulamak için traktör kullanmak zorunda kalıyoruz. Traktör olmadan sulama yapılmıyor. Sular yeterli seviyede gelse kurutma kanalları dolacak, oralardan da araziler rahatlıkla sulanacak. Ama sular yetersiz olunca vatandaşlar iki ve üç traktörle onlarca metre boru aracılığıyla saatlerce mazot yakarak tarladaki ürünlerini suamak zorunda kalıyor. Traktörle sulamanın maliyeti çok fazla, saatte litrelerce mazot yakıyoruz."



Yıllardan bu yana üretim yaptıklarını ve ilk kez bu sorunla karşılaştıklarını anlatan Şahin, "Burada daha önceki sulama kanalında kapaklar vardı. Kapaklar vesilesi ile 400 dönüm arazi sulaması yapılıyordu. Geçen yıl yapılan sulama kanalında ise kapak konulmadı onun yerine sifon konuldu. Tek sifonla arazi sulamaya çalışıyoruz" dedi.



"SULAMA İÇİN 10 GÜNDE 1 SIRA GELİYOR"



Bu yıl su sorunu çekmeye başladıklarını ifade eden üreticilerden Hayrullah Efece, 80 dönüm arazisinin kurumaya başladığını belirterek, sulama yapamadıkları takdirde ürünlerinin yok olacağını anlattı. Efece, şöyle dedi:



"Mahsül olmayınca evimizi neyle geçindireceğiz? 80 dönüm arazim var, ekim ayında 2 bin TL sulama parası ödüyorum. Bu parayı 1 kez sulasak da, 4 kez sulasak da ödüyoruz. Kemer Barajı'nda Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı. Bu yıl kanyondaki su eksilmesin diye sulama için yeterli su ayrılmıyor. Sular bir geliyor bir gelmiyor. Sulayamadığım tarlam kurudu. Bu yaz mısır yetiştiremezsem, kışın hiç yetiştiremem. Sulama birliğinde sıraya giriyoruz. Sıra 10 günde 1 ancak geliyor. Ama o gün de su yoksa sulayamıyoruz. Dometesler 3 günde bir su isterken sıra 10 günde geliyor. Çiftçiler olmazsa İzmir, İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar nereden ürün alacaklar? Eğer çözüm bulunmazsa Devlet Su İşleri'ne olan borcumuzu ineğimizi, traktörümüzü satarak ödemek zorunda kalırız."



DSİ, SIKINTIYI AŞIRI SICAĞA BAĞLADI



DSİ Aydın 21'inci Bölge Müdürlüğü, suların yetersiz kalmasının hava sıcaklıklıklarının birden yükselmesine bağlı olduğu bildirildi. Yetkililer, aşırı sıcaklarda ürünlerin daha çok su istediğini bu nedenle isteklerin karşılanamadığını dile getirdi. - Yenipazaraydın