Yenipazar ve İnhisar ilçe müftüleri görevlerine başladı
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Yenipazar ve İnhisar ilçe müftüleri görevlerine başladı

23.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:15
Yenipazar ve İnhisar ilçe müftüleri görevlerine başladı

Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar ilçe müftüleri görevlerine başladı.

Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar ilçe müftüleri görevlerine başladı.

Yenipazar İlçe Müftüsü Şaban Durmuş'un Kütahya'nın Domaniç İlçe Müftülüğüne tayin olmasının ardından yerine atanan İrfan Ayık ve İnhisar İlçe Müftüsü iken Gölpazarı İlçe Müftülüğüne tayini çıkan İbrahim Köç'ün yerine atanan Şerif Gedik'te görevine başladı. Müftü Ayık ve Müftü Gedik'i telefonla arayan İl Müftüsü Ali Erhun, hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Yenipazar ve İnhisar ilçe müftüleri görevlerine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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