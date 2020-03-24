Yenipazar sokakları dezenfekte edildi Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ilçe merkezindeki sokakları dezenfekte etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ilçe merkezindeki sokakları dezenfekte etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi, ilçedeki caddeleri yıkadı. Hükümet Mahallesi Muhtarı Deniz Eldeniz, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi'ne teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA