İZMİR (Habermetre) - Yenipazar MYO ile İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Arasında İş Birliği Gerçekleşti Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim üyeleri ve öğrencileri, 21 Aralık 2021 tarihinde öğrenci İzmir Emlak Komisyoncuları Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette; Yenipazar MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serkan Özdemir, Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uluç Çağatay ile Emlak Yönetimi Bölümü'nden 20 öğrenci bulundu.

Yenipazar MYO ve İzmir Emlak Komisyoncuları Odası arasında gerçekleşen üniversite-sektör iş birliği toplantısında, öğrenciler İzmir Emlak Komisyoncuları Odası'nı gezerek bilgi aldılar. Ardından Binax Genel Merkezi olarak hizmet veren tarihi köşk gezildi ve burada öğrencilere merkezin çalışmaları anlatıldı.

Binax Çeşme Satış Ofisini gezen öğrencilere örnek dairelerin tanıtıldığı ziyarette, mesleki ve mimari bilgiler ile çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet