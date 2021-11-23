Yenipazar MYO'da Voleybol Turnuvası Gerçekleşti
Yenipazar MYO'da Voleybol Turnuvası Gerçekleşti Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) voleybol turnuvası düzenlendi.
Yenipazar MYO'da Voleybol Turnuvası Gerçekleşti Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Voleybol turnuvası düzenlendi.
Kasım ayının ikinci haftası düzenlenen 10 takımın katıldığı turnuvada, şampiyonluğu Nida Özcan, Feraye Kavalcı, Abdullah Furuncu, Cihan İpek, Metehan Üzgün ve Ali Rıza Akkın'dan oluşan B Takımı kazandı.
Turnuva sonunda şampiyonluk kupasını Öğretim Görevlisi Serkan Özdemir'den alan B Takımı ve diğer takımların oyuncuları hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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