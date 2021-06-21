Yenipazar MYO' da mezuniyet töreni gerçekleşti
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Yenipazar MYO' da mezuniyet töreni gerçekleşti

Yenipazar MYO' da mezuniyet töreni gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) Mezuniyet Töreni yüksekokul bahçesinde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) Mezuniyet Töreni yüksekokul bahçesinde gerçekleşti.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın açılış konuşmasında öğrencilere, mezuniyet sonrası yaşamlarında başarılar dileyerek topluma yararlı bireyler olarak çalışmaları ve sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda öğrencinin katılabildiği törende Yüksekokul Müdürü Dr. Elif Meryem Yurdakul, "Mezuniyet töreninde tüm öğrencilerimizi bir arada görememiş olmaktan dolayı hüzünlüyüz ama sizleri başarıyla mezun edebildiğimiz için de mutluyuz" dedi.

Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nun 21. mezunlarını verdiği törende öğrenciler adına konuşma yapan okul birincisi Özgenur Tok, "Arkadaşlarıma, aileme ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum, bundan sonraki yaşamımızda da büyük önderimizin dediği gibi yolumuz bilim yoludur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincisi Özgenur Tok ve bölümlerinde ilk üçe giren öğrencilere plaketleri verildi. Tören öğrencilerin geleneksel kep atma gösterisiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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