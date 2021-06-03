Yenipazar Myo'da Kariyer Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenipazar Myo'da Kariyer Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor

Yenipazar Myo'da Kariyer Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Yenipazar MYO'da Kariyer Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen etkinlik, 1 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Yenipazar MYO'da Kariyer Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen etkinlik, 1 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Etkinlikte konuk olarak yer alan Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Rıza Yörüyen, muhasebe mesleğinin önemi ve gerekliliğine vurgu yaptı. Öğrencilerin kariyer planlamalarında nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgi veren Yörüyen, muhasebe mesleğinin dijitalleştiğini belirterek gençlerin bilgi işlem altyapılarını güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Akademik personel ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Sedat Özel'in soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Sedat Peker Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yenipazar Myo'da Kariyer Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:46:45. #1.14#

title