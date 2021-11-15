Yenipazar MYO'da Bankacılık Semineri Gerçekleşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenipazar MYO'da Bankacılık Semineri Gerçekleşti

Habermetre - Haberler | Toplum
Yenipazar MYO'da Bankacılık Semineri Gerçekleşti

Yenipazar MYO'da Bankacılık Semineri Gerçekleşti Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Bankacılık ve Bankacılıkta İstihdam Olanakları' konulu seminer, 9 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti.

Yenipazar MYO'da Bankacılık Semineri Gerçekleşti Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ' Türkiye'de Bankacılık ve Bankacılıkta İstihdam Olanakları' konulu seminer, 9 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Vakıfbank Nazilli Sanayi Şube Müdürü Şakir Bayezıt, öğrencilere Türkiye'de bankacılığın gelişimi ve mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Sektörde büyük bir rekabet olduğunu bu sebeple donanımlı olunması gerektiğine vurgu yapan Şakir Bayezıt, öğrencilerin bankacılıkta istihdam ile ilgili sorularını yanıtlayarak konuşmasına son verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title