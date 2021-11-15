Yenipazar MYO'da Bankacılık Semineri Gerçekleşti Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ' Türkiye'de Bankacılık ve Bankacılıkta İstihdam Olanakları' konulu seminer, 9 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Vakıfbank Nazilli Sanayi Şube Müdürü Şakir Bayezıt, öğrencilere Türkiye'de bankacılığın gelişimi ve mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Sektörde büyük bir rekabet olduğunu bu sebeple donanımlı olunması gerektiğine vurgu yapan Şakir Bayezıt, öğrencilerin bankacılıkta istihdam ile ilgili sorularını yanıtlayarak konuşmasına son verdi.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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