Yenipazar'dan kardeş şehir Novi Pazar'a yardım Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu ve Aydın Boşnakları Derneği'nin, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'i ziyaretinde, korona virüs salgının dan dolayı zor durumda olan Novi Pazar'a tıbbi yardım malzemesi gönderilemesi konuşuldu.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu ve Aydın Boşnakları Derneği'nin, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'i ziyaretinde, korona virüs salgının dan dolayı zor durumda olan Novi Pazar'a tıbbi yardım malzemesi gönderilemesi konuşuldu. Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş, Aydın Boşnakları Derneği Başkanı Yüksel Mergen ve üyeleri, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'i ziyaret ettiler. Ziyaretlerde, Yenipazar'ın kardeş belediyesi olan Novi Pazar'da son zamanlarda artan Korona virüs salgını konuşuldu. Görüşmeler kapsamında Yenipazar, kardeş şehir Novi Pazar'a tıbbi malzeme yardımında bulunmayı öngördü. Kaymakam Yalçın ve Başkan Erden, ellerinden gelen yardımları yapacaklarını belirtti. - AYDIN Kaynak: İHA