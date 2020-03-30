Yenipazar'da yaşlılar rahat ettiriliyor
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görev yapan imamlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara yardım ediyor.
30.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:42
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görev yapan imamlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara yardım ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda Yenipazar'da görev yapan imamlar da mahalle muhtarlarına yardım ediyorlar. Yaşlıları ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılama konusunda imamlar da yardımcı oluyorlar. - AYDIN
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Kaynak: İHA