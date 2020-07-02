Yenipazar'da WhatsApp ihbar hattı ile 18 talep yerine getirildi
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Yenipazar'da WhatsApp ihbar hattı ile 18 talep yerine getirildi

Aydın'ın Yenipazar ilçeinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Whatsapp İhbar Hattı ile ilçedeki sorunlar çözüme kavuşuyor.

Yenipazar'da WhatsApp ihbar hattı ile 18 talep yerine getirildi
02.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:50

Aydın'ın Yenipazar ilçeinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Whatsapp İhbar Hattı ile ilçedeki sorunlar çözüme kavuşuyor.

Yenipazar'ın Direcik Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, Atatürk büstü üzerindeki yazıların zarar gördüğünü Yenipazar Kaymakamlığı'na WhatsApp İhbar Hattı ile bildirdi. Bunun üzerine Yenipazar Kaymakamlığı ve Yenipazar Belediyesi tarafından Atatürk Büstü üzerindeki yazılar yenilendi. Yenipazar ovası içinde kalan bir kanaletin su sızdırması yine ihbar olarak iletilirken, sorun ekipler tarafından çözüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenipazar Kaymakamlığı tarafından WhatsApp İhbar Hattı ile bugüne kadar 18 talebin yerine getirildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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