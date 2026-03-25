Haberler

Yenipazar'da Ortaokullar Arası İklim Münazarası düzenlendi

Yenipazar'da Ortaokullar Arası İklim Münazarası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 'Yeşil Vatan Benim Okulum-Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ortaokullar arası 'İklim Münazarası' programında öğrenciler, çevre ve iklim değişikliği konularında görüşlerini bilimsel temellere dayalı olarak dile getirdi. Etkinlikte tüm öğrencilere 'İklim Elçisi' belgesi verildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 'Yeşil Vatan Benim Okulum-Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında ortaokullar arası 'İklim Münazarası' düzenlendi.

Öğrencilerin çevre ve iklim değişikliği konularında bilinçlenmesi, düşüncelerini bilimsel temellere dayalı şekilde ifade edebilmesi ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programa ilçedeki birçok okul katıldı. Donduran Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Merkez Ortaokulu, Hamzabali Ortaokulu, Yenipazar İmam Hatip Ortaokulu ve Karacaören Ortaokulu öğrencilerinin yer aldığı münazarada, gençler çevreye duyarlı fikirleriyle dikkat çekti. Programda öğrenciler, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir çevre ve doğanın korunması konularında görüşlerini dile getirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, münazaraya katılan tüm öğrencilere 'İklim Elçisi' belgesi verildi. Belgeler, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Emrullah Çolak ve okul müdürleri tarafından takdim edildi. Program sonunda öğrencilerin çevre bilincine yönelik ortaya koyduğu duyarlılık da takdir topladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

