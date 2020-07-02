Yenipazar'da maske takmayan 9 kişiye ceza kesildi Korona virüs önlemleri kapsamında birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu illerden biri olan Aydın'ın Yenipazar ilçesine maskesiz sokağa çıkan 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Aydın'da ekipler kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlara maskesiz sokağa çıkmamaları yönünde sık sık uyarılarda bulunan ekipler Yenipazar'da 9 kişiye 900'er TL'den toplamda 8 bin 100 TL para cezası uyguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA