Yenipazar'da maske takmayan 9 kişiye ceza kesildi
Korona virüs önlemleri kapsamında birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.
02.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:50
Korona virüs önlemleri kapsamında birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu illerden biri olan Aydın'ın Yenipazar ilçesine maskesiz sokağa çıkan 9 kişiye idari para cezası uygulandı.
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Aydın'da ekipler kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlara maskesiz sokağa çıkmamaları yönünde sık sık uyarılarda bulunan ekipler Yenipazar'da 9 kişiye 900'er TL'den toplamda 8 bin 100 TL para cezası uyguladı. - AYDIN
Kaynak: İHA