Yenipazar'da Arazi Toplulaştırması ve Birlikte Üretim Modeli Projesi başlatıldı Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Yenipazar ilçesinde "Arazi Toplulaştırması ve Birlikte Üretim Modeli Projesi" çalışmaları başlatıldı.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Yenipazar ilçesinde "Arazi Toplulaştırması ve Birlikte Üretim Modeli Projesi" çalışmaları başlatıldı.

Vali Bilal Şentürk, projenin uygulanacağı Aşağıboğaz köyünde, Yenipazar Kaymakam Vekili Ali Açıkgöz, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile köylülerle birlikte miras yoluyla parçalanmış tarım arazileri ve atıl kalmış tarım arazilerini gezerek, bilgi aldı.

İlin her noktasının ayrı özellikleri ve güzelliklerinin bulunduğunu, genç nüfusu tekrar köylere çekerek, hem bütçelerine katkı sağlamalarını hem de köylerinden kopmamaları için farklı bir model çalışması yaptıklarını anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Biz toprağa bağlı bir toplumumuz. Dolayısıyla buralara sahip çıkacağız. Gönül bağını kuvvetli tutacağız, toprakları işleyeceğiz. Elde edeceğimiz gelirle hayatımızı sürdüreceğiz ki gelecek kuşaklarda buralardan beklentileri olsun. Ortak üretim modeli altında toprakları birleştirmek ve teknolojinin gücünden de yararlanmak suretiyle devletimizin de farklı teşviklerinden yararlanarak topraklarımızı değerlendirme imkanımız olabilir. Tarımsal birlik oluşturalım ve buraları beraber ekip biçelim. Teknolojik imkanları ortaklaşa kullanarak maliyetleri düşürüp, avantajlarından da beraber faydalanalım istiyoruz."

Yoldaş da tarımın en büyük sorunlarından birisinin miras yoluyla paylaşılan ve küçülen tarım arazileri olduğunu belirterek, Aşağıboğaz köyünden gelen toplulaştırma talebine kayıtsız kalmadıklarını bildirdi.

Açıklamaların ardından birlikte üretim modelleri ve atıl kalmış tarım arazilerinin üretime katılması ile köylülerin talepleri görüşüldü.

Kaynak: AA