Yenipazar Belediyesi gelir sağlamak için ay çiçeği ekimine başladı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, belediyeye gelir getirmesi adına, kullanılmayan 80 dönümlük tarım arazisine ay çiçeği ekimi yapıldı.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AA muhabirine, Kuruçayır mevkisinde belediyeye ait tarım arazisini değerlendirmek üzere çalışma yaptıklarını söyledi.

Alanda ay çiçeği ekimi yaparak belediyeye gelir getirmek istediklerini ifade eden Özden, şöyle konuştu:

"Mülkiyeti belediyemize ait olan araziyi, ay çiçeği ekimi için sürdük. Ay çiçeği hasadından elde edilecek gelir, şeffaflığı ilke edinmiş olarak değerli hemşehrilerimizle paylaşılacaktır. Hasattan elde edilen gelir halkımıza hizmet etmek için kullanılacaktır. Sürüm işleminde traktörleri ile yardımcı olanlara Yenipazar halkı adına teşekkür ederiz. Sonunda devlet kazanacak, Yenipazar kazanacak, halkımız kazanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı