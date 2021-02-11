Yenipazar Belediyesi gelir sağlamak için ay çiçeği ekimine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yenipazar Belediyesi gelir sağlamak için ay çiçeği ekimine başladı

11.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:18
Yenipazar Belediyesi gelir sağlamak için ay çiçeği ekimine başladı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, belediyeye gelir getirmesi adına, kullanılmayan 80 dönümlük tarım arazisine ay çiçeği ekimi yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, belediyeye gelir getirmesi adına, kullanılmayan 80 dönümlük tarım arazisine ay çiçeği ekimi yapıldı.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AA muhabirine, Kuruçayır mevkisinde belediyeye ait tarım arazisini değerlendirmek üzere çalışma yaptıklarını söyledi.

Alanda ay çiçeği ekimi yaparak belediyeye gelir getirmek istediklerini ifade eden Özden, şöyle konuştu:

"Mülkiyeti belediyemize ait olan araziyi, ay çiçeği ekimi için sürdük. Ay çiçeği hasadından elde edilecek gelir, şeffaflığı ilke edinmiş olarak değerli hemşehrilerimizle paylaşılacaktır. Hasattan elde edilen gelir halkımıza hizmet etmek için kullanılacaktır. Sürüm işleminde traktörleri ile yardımcı olanlara Yenipazar halkı adına teşekkür ederiz. Sonunda devlet kazanacak, Yenipazar kazanacak, halkımız kazanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yenipazar Belediyesi gelir sağlamak için ay çiçeği ekimine başladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:28:05. #1.14#
title