(yeninden) SULTANGAZİ'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
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(yeninden) SULTANGAZİ'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU

SULTANGAZİ'de sahte parfüm satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine düzenlenen operasyonda bine yakın şişe parfüm ve parfüm yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.

(yeninden) SULTANGAZİ'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
11.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:58

SULTANGAZİ'de sahte parfüm satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine düzenlenen operasyonda bine yakın şişe parfüm ve parfüm yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi. 

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir işyerinde sahte parfüm satışı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. İşyerini teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri çarşamba günü saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramalarda 966 parfüm, bin 900 parfüm şişesi, 6 bin 680 karton parfüm kutusu, 23 bin parfüm etiketi ve 500 parfüm kağıdı ele geçirildi. Adnan Ö. (68) isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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