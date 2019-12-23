YENİMEK'ten "Bir İlmek Bin Yürek" projesine destek

23.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:20

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları ( YENİMEK) Varlık Kurs Merkezi kursiyerleri hazırladıkları ürünlerle "Bir ilmek Bin Yürek Projesi"ne destek verdi.

Kursiyerler tarafından hazırlanan 50 adet atkı-bere takımı, 57 bere, 20 atkı, proje sahiplerine teslim edildi.

Projenin Ankara sorumlularından Yasemin Karamıkoğlu, projeye destek veren kursiyerlere proje gönüllüsü rozetlerini takarak teşekkür edip "Çıplak gelinen bir dünyada çocukların hiçbirinin bir çarşafa sarılmaması, okul yolundaki bir çocuğun başının üşümemesi gerektiğine inandığımız için yaklaşık olarak 3 yıl önce Hilal Burcu Kuruöz adlı genç arkadaşımızın "Bir ilmek atsam kaç kişi gelir" diye başlattığı projede büyüyerek bugünlere geldik. Yenimahalle Belediyesi'nin ilmek atan bu değerli ellerine, gönlünü vererek ören herkese müteşekkiriz. Aramıza hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Nisan ayına kadar devam edecek olan atkı, bere, patik projesine desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen kursiyerler de çok mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Bir İlmek Bin Yürek" gönüllülerinin bir sonraki projesi olan "Amigurumi Bebek Çalışması"na da destek vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA