Yenimahmudiye'de Terfi Hattı Çalışmaları Başladı

21.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:37

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu altyapılarını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Şehzadeler ilçesine bağlı Yenimahmudiye Mahallesine kesintisiz içme suyu temin etmek için başlatılan 2 kilometrelik terfi hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Başaran'a İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak, yetkili mühendisler, Karaağaçlı Mahalle Muhtarı Ali Kavkas ile Yenimahmudiye Mahalle Muhtarı Osman Yüksel de eşlik etti. Yapılan çalışma ile mahalleye daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanacağını belirten Genel Müdür Başaran, çalışmaların durumu hakkında bilgiler aldı, ekiplere kolaylıklar diledi.

"Yaşadığımız su sıkıntısı çözülecek"

Yenimahmudiye Mahalle Muhtarı Osman Yüksel, "Mahallemizde bulunan sondajda göçük yaşandı. Bu sorun da mahallemizin su sıkıntısı yaşamasına neden oldu. MASKİ Genel Müdürlüğü, Karaağaçlı Arıtma Tesisinden mahallemize, terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Yaşadığımız su sıkıntısı da çözülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler