Yenimahalle'ye Yeni Çöp Konteynerleri

Yenimahalle'ye Yeni Çöp Konteynerleri

Yenimahalle Belediyesi, 200 yeni çöp konteynerini hizmete sunacak.

Yenimahalle'ye Yeni Çöp Konteynerleri

Yenimahalle Belediyesi, 200 yeni çöp konteynerini hizmete sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uğur Mumcu, İlkyerleşim ve Turgut Özal mahallelerine 200 yeni çöp konteyneri tahsis edecek.

Yerleştirmeye başlanan konteynerler, Avrupa standartlarında olmasının yanı sıra estetik görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Bu arada ilçede yapılan çalışmalarla bugüne kadar 400 yeni çöp konteyneri yerleştirilmiş oldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et