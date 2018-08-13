Yenimahalle'ye Yeni Çöp Konteynerleri

Yenimahalle Belediyesi, 200 yeni çöp konteynerini hizmete sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uğur Mumcu, İlkyerleşim ve Turgut Özal mahallelerine 200 yeni çöp konteyneri tahsis edecek.

Yerleştirmeye başlanan konteynerler, Avrupa standartlarında olmasının yanı sıra estetik görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Bu arada ilçede yapılan çalışmalarla bugüne kadar 400 yeni çöp konteyneri yerleştirilmiş oldu.