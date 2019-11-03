Yenimahalle'ye dördüncü etüt merkezi açılıyor

03.11.2019 14:34

Yenimahalle'de ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere yönelik "Eğitime Destek Projesi" kapsamındaki faaliyetler devam ediyor. Lise ve mezun öğrencilere yönelik dördüncü etüt merkezi 9 Kasım Cumartesi günü Karşıyaka'da açılacak.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, lisede eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlananlara yönelik Karşıyaka kapalı pazar yeri içerisinde oluşturulan kurs merkezinde 420 öğrenci eğitim alacak.

Açlışı 9 Kasım Cumartesi yapılacak merkezde 18'er kişilik 8 derslik yer alırken, 30'un üzerinde branş öğretmeni görev yapacak.

Öte yandan 6, 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim gören ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için de 2 yeni destek eğitim merkezi açılacak.

Yakın zamanda açılması planlanan merkezlere kayıtlar başladı. Buna göre, bu merkezlerden Şentepe'ye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 344 29 02'yi, Karşıyaka'ya kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 332 12 14'ü arayarak bilgi alabilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz kurslar açmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenimahalle Belediyesince ilk "Destek Eğitim Merkezleri" 2016'da Batıkent, Ragıp Tüzün Mahallesi ve Demetevler'de hizmete açılmıştı.

Kaynak: AA