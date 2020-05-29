Yenimahalle sele teslim oldu Yenimahalle sele teslim oldu 5 ev ve 2 depo su altında kaldı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yoğun yağmur yağışından dolayı 5 ev ve 2 depoyu su bastı.

Yenimahalle sele teslim oldu

5 ev ve 2 depo su altında kaldı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yoğun yağmur yağışından dolayı 5 ev ve 2 depoyu su bastı. Su baskınında evlerde yaşayan 30'dan fazla kişi olumsuz etkilenirken eşyalar da sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da gece geç saatlerde başlayan yağmur yağışı, ilerleyen dakikalarda sağanağa dönüştü. Yoğun yağışın etkisinde kalan cadde ve sokaklar sular altına kaldı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi 406. Cadde üzerinde bulunan 5 ev ve 2 depoyu yağmur suları bastı. Cadde deki apartmanların bodrum katında bulunan 5 daire, yağmur sularının camlardan ve kapılardan dolması sonucunda sular altında kaldı.

Suların bastığı cadde de bulunan 5 dairede yaşayan 30'dan fazla kişi su baskınından olumsuz etkilenirken evlerde ve depolarda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. Vidanjörler yardımıyla suların boşaltıldığı evlerden geriye ise çamur kalıntıları kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de hasar tespiti için tutanak hazırladı.

"Kulaklarımıza su girince uyandık"

Evi su bastığı sırada 6 kişi olduklarını ve su baskınına uyandıklarını belirten Salih Başak, "Saat 04.00'de kalktığımda sular vardı üzerimizde. Saat 05.00'de sular yükselmeye başladı. Daha sonra polisi ve itfaiyeyi aradık. Üç saattir durum böyle. Biz uyuyorduk kulaklarımıza su girince uyandık. Daha sonra camlar ve kapıdan da su girdi. Şuan eşyalar yüzüyor evin içerisinde" dedi.

Dairesini su basan ve kendilerini çocuklarının uyandırdığı söyleyen Yusuf Cemil ise "Çocuklar uyandırdı bizi. Kalktığımızda evi tamamen su basmıştı" dedi.

Kaynak: İHA