Yenimahalle'nin goalball sporcuları namağlup ilerliyor

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadınlar Takımı, Goalball Kadınlar Türkiye Şampiyonası 1. Lig'in ilk devresini namağlup lider tamamladı.

Goalball Kadınlar Takımı, 17-22 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk devreyi yenilgisiz kapattı.

Goalball takımı, antrenör Osman Karalı liderliğinde, milli sporcular Sevda Altunoluk, Neşe Mercan, Sevtap Altunoluk ve Reyhan Yılmaz ile şampiyonaya katıldı.

10 takımın kıyasıya mücadele ettiği Türkiye şampiyonasında 92 gol atan sporcular, karşılaşmalarda en az gol yiyen takım unvanını kazanarak, Aralık ayında yapılacak olan ligin ikinci yarısı öncesinde moral depoladı.

Yenimahalle'nin sporcularının her branşta engel tanımayarak ilçeye büyük başarılar kazandırdığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de sporun tüm dallarına önem veriyoruz. Görme engelli goalball kadın takımımızın Türkiye Şampiyonası'nda göstermiş olduğu büyük başarı, sezon boyunca yaptığı yoğun çalışmaların ve emeğin ürünüdür. Sporcularımız, ilçemizi tüm Türkiye'ye ve milli takım aracılığıyla dünyaya duyuruyor, ilçemizi gururla temsil ediyor. Engelsiz sporcularımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan sporcularımıza ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA