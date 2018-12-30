Yenimahalle'nin Engel Tanımayan Kursiyerleri Yılbaşı Partisinde

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Özgürleşen Eller Atölyesi'nde yeni yıl heyecanı yaşandı. 5 yılda 38 mezun veren atölyenin bu yılki en küçüğü 17, en büyüğü 42 yaşındaki 15 kursiyeri için yılbaşı partisi düzenledi.

Sanat atölyesi olarak engellilere hizmet veren Özgürleşen Eller Atölyesi'nde öğretmenleri İlknur Öztaş ve velileri ile pasta kesen hafif mental, down sendromlu ve otistik zihinsel engelli grubundan kursiyerler, kendi hazırladıkları birbirinden güzel el emeği ürünleri de partiye katılan misafirlere hediye etti. Gün boyu birlikte şarkı söyleyip, eğlenen kursiyerler, yemeklerini de afiyetle yiyerek gönüllerince bir gün geçirdi.

Genellikle okulla bağlantısı kesilmiş bireylerin tercih edildiği atölyede engellilerin dışarı çıkmaları, sosyalleşmeleri için yıl içinde sinema, piknik gibi organizasyonların da düzenlediği kurs merkezinde, kursiyerlerin psikomotorlarının gelişimine uygun el sanatları, seramik, keçe, resim, ahşap boyama gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor.

Özgürleşen Eller Atölyesi'nde haftanın 4 günü yaşıtlarıyla eğitim alan engelliler, hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeni beceriler edinerek hayata tutunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA