Yenimahalle'nin dördüncü Destek Eğitim Merkezi açıldı

10.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:54

Yenimahalle'de ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere "Eğitime Destek Projesi" çerçevesinde kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dördüncü Destek Eğitim Merkezi'ni hizmete sundu.



İlk Destek Eğitim Merkezlerini 2016 yılında Batıkent, Ragıp Tüzün Mahallesi ve Demetevler'de açan Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dördüncü etüt merkezini Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nde hizmete açtı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, CHP ve İYİ Parti Yenimahalle ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, merkezde eğitim alacak öğrenciler ve velileri ile Yeşilevler sakinleri katıldı.



"Eğitim olmazsa olmazımız"



Kısa bir konuşma yaparak öğrencilere eğitim hayatında başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Türkiye'nin sorunlarını eğitim kalitesini yükselterek çözebiliriz. Göreve geldiğimde bu eğitim merkezlerini açmak istedim. O zaman dershaneler vardı ve belediyelere bu konuda yetki vermediler. Dershaneler kapatılıp bizlere yetki verilince ilk harekete geçen yine Yenimahalle Belediyesi oldu. 2016 yılında başlattığımız bu çalışma ile binlerce çocuğumuzun eğitimine katkı sağladık. Şimdi onlar çok güzel üniversitelerde okuyorlar. Biz istiyoruz ki Yenimahalle'nin gençleri daha iyi eğitim görsünler. Biz istiyoruz ki yarının diplomatları, ekonomistleri, iş adamları, doktorları Yenimahalle'nin halk çocuklarından olsun. Eğitime para harcıyoruz. Bu merkezlerimizde 750 öğretmene de iş kapısı açtık. Eğitim olmazsa olmazımız" ifadelerini kullandı.



Eğitim merkezlerinde görev yapacak olan öğretmenlere de seslenen Başkan Yaşar, "Bu çocuklara her türlü desteği verin. Sizden isteğim burayı sadece bir iş olarak değil, ibadet gibi görün. Bu çocuklar size emanet. Onları iyi yetiştirmenizi istiyorum. Çünkü, biz zor şartlar altında bu kaynakları oluşturuyoruz. Çok büyük mali külfeti var. Ama helal olsun Yenimahalle'ye, helal olsun Yenimahalleli çocuklara" dedi.



Lisede eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlere hizmet verecek olan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri içerisindeki kurs merkezinde 420 öğrenci eğitim alacak. 18'er kişilik 8 dersliğin yapıldığı kurs merkezinde 30'un üzerinde branş öğretmeni görev yapacak.



6, 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim gören ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan gençler için de iki yeni destek eğitim merkezi açılacak. Yakın zamanda açılışı yapılacak olan biri Şentepe Semt Birimi içerisinde 8 derslikli,. diğeri Karşıyaka İş Merkezi içerisinde 6 derslikli merkezlere kayıtlar başladı. Bu merkezlerden Şentepe'ye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 0 (312) 344 29 02, Karşıyaka'ya kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 0 (312) 332 12 14 no'lu telefonları arayarak bilgi alabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA