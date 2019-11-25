Yenimahalle, Mobil Atık Getirme Merkezi'ni 16'ya çıkardı

25.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:58

Yenimahalle Belediyesinin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, ilçe genelinde 11 noktaya konumlandırdığı Mobil Atık Getirme Merkezi sayısını 16'ya çıkardığı bildirildi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atık Getirme Merkezlerinin ayrı ayrı atık girişlerinden kağıt, plastik, metal, cam ve bitkisel yağlar olmak üzere toplamda 5 farklı türde atık toplanabilecek.

Açıklamada Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın şu sözlerine yer verildi:

"Çevre kirliliği herkesin duyarlı olması gereken bir konu. Ülke olarak atıkların geri dönüştürülmesi konusunda çok gerideyiz. Geri dönüşümü olan tüm atıklar toplanmalı. Bu hem çevremiz, hem sağlığımız hem de ülkemizin ekonomisi açısından çok önemli. Bu yüzden atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda mobil atık getirme merkezlerinde atıkları topluyoruz. Hedefimiz her mahallemize en az bir tane Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirmek."

Kaynak: AA