Yenimahalle'den Engelli Gündüz Bakımevi ve Sosyal Tesisi

Yenimahalle Belediyesi, yapım sürecinde son aşamaya gelinen Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde kurulacak Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi ile gündeme gelecek.

Yenimahalle Belediyesi, yapım sürecinde son aşamaya gelinen Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde kurulacak Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi ile adından söz ettiriyor.

Demetevler bölgesinde, ilçe sakinlerinin kültür, sanat, spor ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermesi planlanan Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi, bilinen Pazar yerlerinden farklı olarak Türk hamamı, bay bayan yüzme havuzu, gezi alanları, düğün salonları, çok amaçlı salon, etüt merkezi, ikinci bahar lokali, gençlik merkezi, okul öncesi çocuklar için anaokulunu içerisinde barındırarak vatandaşlara haftanın 7 gün hizmet verecek.

İçerisinde barındırdığı birimlere ilave olarak, engelli çocukların eğitimi ve hayata katılımını sağlamak amacıyla açılacak Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi, Yenimahalle'de, çocukları için eğitim ve kişisel gelişim ihtiyacı olan aileler için hizmet verecek.

Sadece öz bakım değil, kapsamlı bakım

Günübirlik olarak, belirlenecek program dahilinde, haftanın belirli günlerinde, randevu sistemi ile Engelli Gündüz Bakımevinde Bedensel, zihinsel, işitsel ve görme engelli çocuklar, ayrı ayrı programlar dahilinde yoga, meditasyon, fitness, dans, resim, tiyatro, müzik, ahşap boyama, ebru, ev aksesuarları, takı tasarım, dikiş, masa tenisi, satranç kurslarında, alanında uzman psikolog ve hocalar eşliğinde, sadece öz bakım değil, kapsamlı eğitimler de görecek.

Eğitim verilecek dallara ilave olarak, merkezde kurulan kütüphane çocukların kitap okuyup araştırma yapmalarına olanak sağlayacak. 'Al götür, oku getir' düşüncesiyle, çocuklarda kitap okuma alışkanlığının oluşması hedeflenerek, günlük kitap alabilme imkanı verilecek.

"Önceliğimiz çocuklarımızın eğitimi ve mutluluğudur"

Engelli çocuklarımızın ve ailelerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için göreve geldiği günden beri projeler üreterek ailelere destek olunduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Çocuklarımızın eğitimi ve kişisel gelişimi bizim için çok önemlidir. Hiçbir çocuğumuzu ayırt etmeden, onların eğitim alması, zamanlarını dolu dolu geçirmeleri ve özellikle engelli çocuklarımızın evlerinde kapalı kalmaması için bunun gibi tesisler açıyoruz. Engelli çocuklarımızın eğitimi, hizmet götürürken bizim daha hassas düşünmemiz gereken bir konudur. Böyle anlamlı bir tesisi Yenimahalle'ye kazandırmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullandı - ANKARA