Yenimahalle'deki "Kuş Pazarı"Na İlgi

ANKARA(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği tarafından açılan "Kuş Pazarı" yoğun ilgi gördü.

Kuş yetiştiricileri ile meraklılarını bir araya getirmek amacıyla ilçedeki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde açılan pazarda farklı türlerde çok sayıda kuş satışa çıkarıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da ziyaret ettiği pazarda vatandaşlarla sohbet ederek kuşları inceledi.

Yaşar, yaptığı açıklamada, kuş sesinin ruhu dinlendirdiğini belirterek, "Kuşlar doğanın en güzel çalgıcılarıdır, insanı dinlendirir. Sadece kuşları değil tüm hayvanları sevmeliyiz, korumalıyız. İnsan ruhunun bir parçası da hayvan sevgisidir." dedi.

Kanarya yetiştiricisi Fatih Bostan da hobi olarak başladığı yetiştiriciliği daha sonra ticarete dönüştürdüğünü ve şu anda 700 kanaryasının olduğunu dile getirdi.

Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Aydın, pazarı ziyaret eden Başkan Yaşar'a destekleri dolayısıyla plaket verdi.