Yenimahalle'de yüzme kurslarına büyük ilgi

13.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:08

Yenimahalle Belediyesince açılan yüzme kursları büyük ilgi görüyor.

Havuzlarda yaz, kış birer aylık periyotlar halinde eğitimler veriliyor. Her yaş grubuna özel yüzme eğitimi programları düzenleyen Yenimahalle Belediyesinin havuzlarında uzman personel tarafından, tatil boyunca çocuklara yüzme öğretilecek.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana ilçedeki vatandaşların sosyalleşmesi için sosyal tesis sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Yenimahalle'de 4 faal durumda havuz bulunduğunu ifade eden Yaşar, "Havuzlarımızın 5'incisini de Ata Mahallesinde hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA