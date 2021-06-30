Yenimahalle'de Yol Genişletme ve Dere Islah Çalışması Başladı
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Yenimahalle'de Yol Genişletme ve Dere Islah Çalışması Başladı

Yenimahalle'de Yol Genişletme ve Dere Islah Çalışması Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yenimahalle'de Yol Genişletme ve Dere Islah Çalışması BaşladıÇankırı Belediyesi, Yenimahalle Yunus Emre Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı.

Yenimahalle'de Yol Genişletme ve Dere Islah Çalışması Başladı

Çankırı Belediyesi, Yenimahalle Yunus Emre Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan Bademlik Deresi de ıslah edilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yerleşime yeni açılan alanları imar planına uygun hale getirmek için başlattığı yol genişletme çalışmaları kapsamında Yunus Emre Caddesi'nin tamamını 7, 5 metreden 15 metreye çıkartacak. Yolun tamamlanması ile birlikte bölgedeki trafik akışı da rahatlayacak. Bademlik Deresi ıslah çalışmaları kapsamında ise 420 metre uzunluğunda kapalı menfez ve açık kanal yapılacak.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-30 Son eklenen 10 haber: Çankırı'da Bulunan İki Cüzdan, Sahiplerine Ulaştırıldı Başkan Esen'den Bir Pandemi Desteği DahaÇankırı Belediyesinden Haftanın Özeti İlaçlama Ekiplerinin Vektör ile Mücadelesi Devam EdiyorHayvan Pazarı Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor Çankırı Belediyesi Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması SonuçlandıÇankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması SonuçlandıÇankırı Belediyesi'nden Haftanın ÖzetiÇankırı'nın Tutmaç Çorbası TescillendiJapon Diplomat Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti

Kaynak: Habermetre

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