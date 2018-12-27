Yenimahalle'de Yılbaşı Denetimi

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların yılbaşını sorunsuz geçirmesi için ilçe genelinde gıda üzerine hizmet veren iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde zabıta görevlileri, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihini, personelin sağlık karnesini ve mekanın temizliğini inceledi.

Aynı zamanda iş yerlerinin açma, çalışma ruhsatı olup olmadığını kontrol eden ekipler, mekan sahiplerine halk sağlığı için uyarılarda bulundu.

Rutin denetimlerin dışında yılbaşı için ekstra denetim gerçekleştiren zabıta, hijyen kurallarına uygun ve belgeleri tam olan işletme sahiplerine teşekkür etti.

Aynı zamanda zabıta görevlileri, esnafa 2019 Yenimahalle Belediyesi ajandası da hediye ederek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yeni yıl mesajını iletti.

Kaynak: AA