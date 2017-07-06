Yenimahalle'de Sinema Nostaljisi

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri, 2008 yapımı "Sonbahar" adlı filmle start aldı. Filmi izlemek için Ragıp Tüzün Parkı'nda buluşan Yenimahalleliler, Belediye Başkanı Fethi Yaşar'la birlikte sıcak bir yaz akşamında unutulmaz bir nostalji yaşadı.



Festivalin ilk gününde; mahalle sakinleri, komşularıyla birlikte kendilerine ikram edilen patlamış mısırları yerken, 1997 yılında 22 yaşında üniversite öğrencisi iken girdiği cezaevinden, 10 yıl sonra sağlık nedenleriyle tahliye edilen Yusuf'un yaşam hikayesini izledi. Yenimahalleliler, 1990 sonrasını arka planına alarak bir dönemin ironisini, acımasızlığını ve gerçekliğini ele alan, yakın tarihin hem belgelendiği hem de eleştirel bir süzgeçten geçirildiği filmi izlerken duygu dolu anlar yaşadı.



Temmuz ayı sonuna kadar sürecek olan program çerçevesinde Türk sinemasına damga vurmuş ölümsüz filmler ve gişe rekorları kırmış birçok yapım Yenimahalle merkez, Batıkent, Demetevler, Çamlıca, Şentepe, Ergazi, Varlık mahallelerinde sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.



Yenimahalleliler festival boyunca; Aşk Tesadüfleri Sever, Unutursam Fısılda, Bir Küçük Eylül Meselesi, Senin Hikayen, Hayattan Korkma, Anadolu Kartalları gibi birbirinden güzel yapıtları izleme fırsatı bulacak. - ANKARA