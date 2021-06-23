Son dakika haberi... Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü
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Son dakika haberi... Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi.

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi. Sel sularına kapılan 4 köpek ve 2 inek ölürken, tarım arazileri sular altında kaldı, 11 evi de su bastı.

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde dağdan inen dere yatağında taşkın meydana geldi. Mahalle girişindeki menfezlerin de taşması sonucu, mahallede bulunan 11 müstakil evi su bastı. Mahalle sakini bir hayvancının dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapılarak kilometrelerce sürüklenip, öldü. Su basan evlerden birinde ise bahçede bulunan 4 köpek boğuldu.

Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Saat 18.00'de başlayan tahliye çalışmasının sabah saatlerine kadar sürebileceği bildirildi.

'EKİNLERİM SEL ALTINDA KALDI'

Karacakaya Mahallesi sakinlerinden Fethi Akbulut, aşırı yağmur nedeniyle dere yatağında taşkın olduğunu belirterek, Dağdan aşağı sel indi. Evleri su bastı. 2 katlı evi vardı komşunun, 1'inci katını komple su bastı. 4 köpeği vardı, hayvanlar orada kaldı, öldü. Köyde komşunun birinin dere yatağında otlattığı inekleri vardı, 2'sini sel suları sürüklemiş, telef oldu hayvanlar. Benim zararım da var. Ekinlerim vardı, 5- 6 dönümlük arazide ekli nohut vardı, sel altında kaldı diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekiplerin gıda ve barınma gibi konularda tedbir aldığı belirtilerek, Bugün yaşanan ve yer yer 34 kilogramı bulan yağışlar sonrasında Büyükşehir Belediyemize kent genelinde 901 ihbar ve talep gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan afet sonucunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ihbarlarla tek tek ilgilenmekte olup 875 araç 1975 personel ile 901 noktanın tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü
Son dakika haberi... Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü
Son dakika haberi... Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü
Son dakika haberi... Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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