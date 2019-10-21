Yenimahalle'de riskli yapılar tespit ediliyor
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, riskli yapıların tespiti için çalışma başlattı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, riskli yapıların tespiti için çalışma başlattı.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, ilçe genelinde riskli yapı tespit çalışmalarına başlayan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri, Şentepe, Kayalar, Macun, Aşağı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar mahallelerinde ikamet eden 25 yapı sakininin başvurusu üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmanın yapılabilmesi için öncelikle vatandaşların e-devlet şifresiyle müdürlüğe başvuru yapması gerekiyor.
Yetkililer, olası bir depremde can kaybının önüne geçilebilmesi için Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, yapılarından şüphe duyan vatandaşların başvuru yapmasının büyük önem taşıdığı kaydetti.