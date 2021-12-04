Yenimahalle'de pazar yerlerinde yankesici terörü

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde pazar yerlerini kendilerine mekan seçen yankesiciler vatandaşları ve esnafı canından bezdirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde cuma günleri kurulan Demetevler pazar yerinde bir günde yankesiciler 16 kişinin cüzdanlarını çaldı. Grup halinde gezdikleri iddia edilen yankescilerin Demetevler pazarının yanısıra ilçedeki diğer pazar yerlerinde de çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Vatandaşlar Yenimahalle zabıtasının pazar yerlerinde önlem almadığını iddia ederek pazarlara gelmekten korktuklarını söylediler. Vatandaşlar polislerin de pazar yerlerindeki önlemlerinin yetersiz olduğunu öne sürdüler. - ANKARA

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