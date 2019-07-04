Yenimahalle'de Kurban Bayramı hazırlıkları

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvuru tarihleri açıklandı.

Vatandaşların ve kurban satıcılarının huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için kurulan 236'sı büyük çadır, 80'ı küçük çadır olmak üzere 316 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda, çadır yerleri hazırlanıyor.

Kurban satışı yapacakların, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'ne başvuru yapması gerekiyor.

Kaynak: AA