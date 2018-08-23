Yenimahalle'de Kendi İşinin Patronu Oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Mehtap Aslan'ın (37) hayatı, Yenimahalle Belediyesi ve KOSGEB işbirliğinde açılan kurs sayesinde değişti.

Daha önce birçok güzellik merkezinde çalışan Aslan, kendi iş yerini açmak için Yenimahalle Belediyesi'ne başvurarak KOSGEB eğitimlerine katıldı. Eğitimler sonunda kendi ifadesi ile hayata yeni bir adım atan Mehtap Aslan, kendi işinin patronu oldu. KOSGEB desteğiyle Yenimahalle'nin Çakırlar Mahallesi'nde kendi adını taşıyan bir kuaför salonu açan Aslan, bu sayede hayatının değiştiğini belirtti. Aslan, "Daha önce çok güzellik merkezinde çalıştım. Tek yaşıyorum, iki köpeğim var; onlar benim çocuklarım gibi. Haliyle sadece kendime değil onlara da bakıyorum. Masrafım çoktu. Hep hayallerimde kendi iş yerimi açmak vardı. Mesleğimde başarılıydım, neden kendi işimi kurmuyorum diye düşünüyordum. Ama gerekli imkanım yoktu. Daha sonra bir arkadaşımdan Yenimahalle Belediyesi'nin KOSGEB desteğiyle açmış olduğu kursu duydum. O kurs bana umut oldu. Hemen başvuru yaptım ve eğitimlere katıldım" dedi.

İki katlı güzellik merkezi açtı

Ardından aldığı sertifika ile KOSGEB'e başvurduğunu ve maddi destek aldığını belirten Mehtap Aslan, "Sertifikayı aldığımda etrafımdakiler 'bunlar laf, para vermiyorlar, destek olmuyorlar' gibi şeyler söylediler. Ama ben aldırış etmedim, şansımı denedim başvurdum ve desteğimi aldım. Hayallerimi gerçekleştirdim. İki katlı güzellik merkezimi açtım. Salonumda lazer, saç şekillendirme, ağda, makyaj, manikür, pedikür ve cilt bakımı gibi hizmetler veriyorum" diye konuştu.

Kendi iş yerini açmak isteyip de cesaret edemeyenlere de seslenen Aslan, "Kendi işinizin olması çok güzel bir şey; yeteneğinizi özgürce gerçekleştirebiliyorsunuz, ürettiğinizi kendi kararlarınızla üretiyorsunuz. Ev hanımıyım, işçiyim demeyin. Kendinize inanın. İnanmak başarmanın yarısıdır. Kendi yolunuzu kendiniz aydınlatın. Bu kursa katılmam Yenimahalle Belediyesi sayesinde oldu. Bizlere böyle bir olanak sağladığı için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA