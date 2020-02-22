Yenimahalle'de "İşitme Kaybı" semineri

22.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:48

Yenimahalle Belediyesi ve Medical Park Ankara Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde Op. Dr. Sinan Kürkçüoğlu, işitme, işitme kaybı tipleri, duyma organı kulak ve bölümleri, işitme sorunu ve tedavi yöntemleri gibi birey sağlığı açısından önem verilmesi gereken konuları ikinci bahar sakinlerine aktardı.

Kürkçüoğlu, "Günlük hayatımızda iyi bir şekilde işitmek çok önemlidir. İşitme aile ve iş ortamında kurduğumuz ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Kulak, karmaşık yapısının yanında inanılmaz becerikli bir organdır. 7 bin farklı sesi ayırt edebilen duyma organımız, beynin ses kaynaklarının yerini tespit etmesine yardımcı olur. Kulak yoluna ait doğumsal ve sonradan kazanılan bozukluklar, kulak kiri, kulak zarı yırtıkları, orta kulakta sıvı toplanması, ani işitme kayıpları, enfeksiyonlar, uzun süre gürültüye maruz kalma ve yaşlılığa bağlı kayıplar gibi birçok neden işitme kaybı yaşamamıza neden olur." dedi.

İşitme kaybının hayatı doğrudan etkileyen sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Kürkçüoğlu, "İşitme kaybı yıllar süren kademeli bir süreç içerisinde ilerlemektedir. Çoğu insan farkında olmasa da işitme kaybı rahatsızlığı, dikkat azalması, iletişim kurmakta zorlanma, hafızada zayıflama, iş performansında düşüklük, asabiyet, stres, depresyon gibi onlarca çeşit etkiyi beraberinde getirmektedir. İşitme kaybı ile ilgili ne kadar erken harekete geçersek bu olumsuz sonuçlardan o kadar az etkilenmiş oluruz ve yaşam kalitemiz artar. Bu nedenle vatandaşların vakit kaybetmeden muayene olması ve işitme testini yaptırması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA