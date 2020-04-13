Yenimahalle'de ihtiyaç sahiplerine yardım eli
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Yenimahalle Belediyesi, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel

Yenimahalle'de ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddelerini barındıran yardım kolileri dağıttıklarını belirtti.

13.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:08
Yenimahalle'de ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddelerini barındıran yardım kolileri dağıttıklarını belirtti.

Yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle vatandaşların ekonomik açıdan da sıkıntılı günler geçirdiğini bildiren Yaşar, zorlukların el birliğiyle aşılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Yaşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yenimahalle Belediyesi olarak tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere 20 bin yardım kolisinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu zorlu süreci vatandaşımız sıkıntı çekmeden atlatsın istiyoruz. Ülkemizin yeniden huzurlu ve mutlu günler yaşamasını istiyorsak siyasi görüş ve fikir ayrımı yapmaksızın birlikte mücadele etmeli, zor gününde ihtiyacı olan vatandaşın yanında olmalıyız. Devletin yetkili kurumları ve yerel yönetimler birlikte çalışarak işinden çıkarılan ve maddi sıkıntı yaşayan vatandaşın yanında olmalıdır. Kurulduğu günden bu yana birçok zorluğun altından kalkan Türkiye Cumhuriyeti, birlikte mücadele ederek bu sıkıntılı zamanları da atlatacaktır."

Kaynak: AA

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