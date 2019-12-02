Yenimahalle'de "Engelleri Birlikte Aşalım" etkinliği

02.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:38

Yenimahalle Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Engelleri Birlikte Aşalım" etkinliği düzenledi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi kursiyerleri ve Yüzme Havuzları personelinin ortaklaşa sergilediği dans gösterisi ile başladı Bora Duran konseriyle devam etti.

Etkinlikte, ihtiyaç sahibi aileler için 12 adet tekerlekli sandalye de dağıtıldı.

Konser sonrasında ünlü şarkıcı Bora Duran'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yaşam engelli için de sağlıklı için de çok güzel ve anlamlıdır. Hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli kardeşlerimize 11 senedir acıyarak değil sevgiyle yaklaşıyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak engelli bireyler için yapılan çalışmalara baktığımızda başkentte öncü belediyeyiz. Her vatandaşımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmak için mücadele ediyoruz. Engelli, yaşlı, genç, çocuk ayırımı yapılmaksızın her vatandaşa eşit hizmet götürmek için yola çıktık ve bunu başarmış bir belediye başkanı olarak karşınızda duruyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Kaynak: AA