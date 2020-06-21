Yenimahalle'de eğlence merkezine baskın
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Yenimahalle'de eğlence merkezine baskın

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 36 kişiye toplam 113 bin lira para cezası uygulandı.

Yenimahalle'de eğlence merkezine baskın
21.06.2020 07:05 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:42

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 36 kişiye toplam 113 bin lira para cezası uygulandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, ilçede bulunan bir eğlence merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini alan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi üzerindeki eğlence merkezinin kapısı kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini belirleyince içeri girdi.

İçerde kimlik kontrolü yapan ekipler, çalışan ve müşterilerden oluşan 36 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 113 bin 400 lira para cezası kesti.

Söz konusu iş yeri mühürlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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