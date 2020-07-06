Yenimahalle'de Destek Eğitim Merkezlerinden özel eğitim Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezlerinin, gelecek yıl sınavlara girecek 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerine birebir özel eğitim kursu düzenlediği bildirildi.

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezlerinin, gelecek yıl sınavlara girecek 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerine birebir özel eğitim kursu düzenlediği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle Belediyesinin, 7'inci sınıftan 8'e, 11'inci sınıftan 12'ye geçen öğrenciler için konu tekrarı, soru çözümlerinden oluşan telafi eğitimleri düzenlediği belirtildi.

Mart ayında okulların kapanmasıyla öğrencilerin ders konularında kayıplarını gidermek amacıyla 15 Temmuz'da başlayacak birebir eğitimlerin randevu sistemiyle verileceği kaydedilen açıklamada, "Gelecek yıl LGS ve YKS sınavlarına katılacak öğrenciler, Eğitime Destek Projesi kapsamında ücretsiz olarak hizmet veren Demetevler (ortaokul), Karşıyaka (ortaokul-lise), Batıkent (ortaokul), Şentepe (ortaokul) ve Ragıp Tüzün (lise) Destek Eğitim Merkezinden faydalanabilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle'nin gençlerine büyük önem verdiklerini, belediye olarak yatırımların büyük bölümünü gençler için planladıkları belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız donanımlı ve gelecekte söz sahibi bireyler olarak yetişsin istiyoruz. Eğitim kurumlarının salgın sürecinde kapalı olmasıyla derslerinde eksiklikleri bulunan gençlerimiz için Destek Eğitim Merkezlerimiz var gücüyle çalışıyor. Çağdaş Türkiye'nin mimarları bugünün çocukları olacak. Bu düşünceyi temel alarak Yenimahalle'de çalışmaya devam edeceğiz."

Sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen eğitimlerden faydalanmak isteyen öğrencilerin, Karşıyaka Destek Eğitim Merkezi Lise Grubu için 335 94 90, Demetevler Destek Eğitim Merkezi Ortaokul Grubu için 336 00 51 numaralı telefonlardan randevu oluşturabileceği bildirildi.

Kaynak: AA