Yenimahalle'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına ve vatandaşlara alanında uzman eğitmenlerle seminerler vermeye devam ediyor. Son olarak vatandaşla birebir çalışan ve çalışma yeri Yenimahalle sokakları olan zabıta ekiplerine bağımlılığın her türü hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Türkiye Bağımlılık Mücadele Eğitim Programı Formatörleri tarafından, 3 gün süren, sağlıklı yaşam, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı konularının derinlemesine incelendiği seminer, belediye meclis salonunda, personelin yoğun katılımıyla yapıldı.

Sokağı en iyi zabıtalar tanır

Tütünün insan sağlığına zararları, tütün kontrolü, denetimleri, yasalar ve dumansız hava sahaları, tütün kullanımında açık ve kapalı alan tanımları, madde bağımlılığında mücadelede nelere dikkat edilmesi gerektiği, farkındalık ve yaklaşımlar konusunda zabıta personeli bilgilendirildi. Ayrıca eğitmenler özellikle okul kantinleri ve çevresinde yer alan iş yerlerinin denetimleri esnasında zabıta personelinin nelere dikkat etmesi gerektiği konularına da değindi.

Zabıta ekiplerinin ilkokul çağına kadar inen uyuşturucu bağımlılığı konusunda uyanık olmaları ve emniyet birimlerine yardımcı olacak şekilde çalışmaları konusunda bilgi verilen seminerde, "Sokakta vatandaşlarla birebir teması olan sizlerin uyuşturucu ile mücadelede katkısı çok önemli olağan dışı gördüğünüz her şeyi emniyet yetkililerine bildirin. Sokağı en iyi siz tanıyorsunuz" denildi.

Bağımlılık çeşitleri incelendi

Çocukların doğru ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilebilmesi için öncelikle ailelerin ve yetişkinlerin sağlıklı yaşamı özümsemesi, geçmişten gelen davranış kalıplarının değiştirilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekilen seminerde, bireylerde var olan alkol, sigara, madde ve teknoloji bağımlılığının çocuklara olan yansıması tüm detayları ile masaya yatırıldı. Bağımlılık konusunda beslenme alışkanlıkları, sosyal çevre, uyku düzeni, süresi belirlenemeyen teknoloji kullanımı gibi etkenlerin büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi. Teknolojiyi kullanma konusunda kişinin iradesini kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması, örneklemelerle anlatıldı. - ANKARA